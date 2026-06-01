L’Absie

Concert gospel Boc’Heart Gospel Singers

Eglise L’Absie Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Appréciez le dynamisme et la générosité du chœur Boc’Heart Gospel Singers, dirigé par AnneMarielle Comuce. Choristes et solistes transmettent leur passion pour ce répertoire et leur bonne humeur communicative. .

Eglise L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert gospel Boc’Heart Gospel Singers

L’événement Concert gospel Boc’Heart Gospel Singers L’Absie a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Bocage Bressuirais