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Concert gospel Boc’Heart Gospel Singers L’Absie

Concert gospel Boc’Heart Gospel Singers L’Absie

Concert gospel Boc’Heart Gospel Singers L’Absie dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 79240 L'Absie

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Gratuit

L’Absie

Concert gospel Boc’Heart Gospel Singers

Eglise L’Absie Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:30:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Appréciez le dynamisme et la générosité du chœur Boc’Heart Gospel Singers, dirigé par AnneMarielle Comuce. Choristes et solistes transmettent leur passion pour ce répertoire et leur bonne humeur communicative.   .

Eglise L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63  conservatoire@agglo2b.fr

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English : Concert gospel Boc’Heart Gospel Singers

L’événement Concert gospel Boc’Heart Gospel Singers L’Absie a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Bocage Bressuirais

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