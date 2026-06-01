Concert gospel Boc’Heart Gospel Singers L’Absie
Concert gospel Boc’Heart Gospel Singers L’Absie dimanche 28 juin 2026.
L’Absie
Concert gospel Boc’Heart Gospel Singers
Eglise L’Absie Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Appréciez le dynamisme et la générosité du chœur Boc’Heart Gospel Singers, dirigé par AnneMarielle Comuce. Choristes et solistes transmettent leur passion pour ce répertoire et leur bonne humeur communicative. .
Eglise L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr
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English : Concert gospel Boc’Heart Gospel Singers
L’événement Concert gospel Boc’Heart Gospel Singers L’Absie a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Bocage Bressuirais
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