Concert gospel, Maison pour tous Louis Aragon, Alès

Concert gospel Samedi 9 mai, 17h00 Maison pour tous Louis Aragon Gard

Entrée libre. Participation au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T17:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T17:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Né de la rencontre de deux chœurs — Good News Gospel Choir à Montpellier et Alleluia Singers à Alès — GN/AS Gospel rassemble aujourd’hui près de 80 choristes accompagnés de musiciens. Ensemble, ils proposent un gospel puissant, moderne et profondément vivant.

Fred Lewin explore avec passion les richesses du gospel et développe un répertoire original mêlant tradition et influences contemporaines : soul, jazz, blues, funk ou Rn’B. Ses arrangements et compositions offrent une signature musicale singulière qui fait la réputation du chœur.

Véritable melting-pot de cultures et de voix, GN/AS Gospel se distingue par son énergie collective et une approche artistique ouverte, où le gospel devient un langage universel porteur d’émotion, d’espoir et de partage.

La chorale, qui fêtera bientôt ses 30 ans, a donné plus de 250 concerts en France, devant près de 35 000 spectateurs. Elle a notamment marqué les esprits lors de concerts événement au Zénith de Montpellier et à Barcelone en 2018.

Depuis maintenant 3 ans, GN/AS Gospel organise également à Montpellier un événement d’envergure : le ReLOVution Gospel Festival, qui se tient chaque année en février et rassemble près de 700 choristes venus du monde entier.

Ce concert à Alès promet un moment musical intense et chaleureux, porté par la force du chant collectif et la puissance du gospel.

Maison pour tous Louis Aragon 182 Rue de Lajudie, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 10 72

Concert de la chorale GN/AS Gospel, dirigée par Fred Lewin