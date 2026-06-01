Concert GospelSystem, Antigone, place Paul Bec Montpellier, Montpellier

Concert GospelSystem Dimanche 21 juin, 08h00, 16h00 Antigone, place Paul Bec Montpellier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T08:00:00+02:00 – 2026-06-21T09:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

GOSPEL SYSTEM est une chorale d’une soixantaine de choristes

qui retrace au travers des chants interprétés le périple du peuple

noir de l’esclavage à la liberté, dans le temps et dans l’espace. Son

répertoire, comme un carnet de voyage, va du négro spirituel

en passant par du gospel zoulou et R’n.B.

Le groupe interprète ces chants avec beaucoup d’émotions, de joie

et de dynamisme qu’il ne demande qu’à partager avec son public.

C’est un élan généreux qui emporte dans un voyage extraordinaire.

Antigone, place Paul Bec Montpellier place paul bec Montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie 0686245877 https://gospelsystem.fr http://www.gosppelsystemmontpellier.com Tram

GOSPEL SYSTEM est une chorale d’une soixantaine de choristes

©Laurie Bamy/ Didier Milan / Sofi Tosas Photo