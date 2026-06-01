Concert GospelSystem, Antigone, place Paul Bec Montpellier, Montpellier
Concert GospelSystem, Antigone, place Paul Bec Montpellier, Montpellier dimanche 21 juin 2026.
Concert GospelSystem Dimanche 21 juin, 08h00, 16h00 Antigone, place Paul Bec Montpellier Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T08:00:00+02:00 – 2026-06-21T09:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
GOSPEL SYSTEM est une chorale d’une soixantaine de choristes
qui retrace au travers des chants interprétés le périple du peuple
noir de l’esclavage à la liberté, dans le temps et dans l’espace. Son
répertoire, comme un carnet de voyage, va du négro spirituel
en passant par du gospel zoulou et R’n.B.
Le groupe interprète ces chants avec beaucoup d’émotions, de joie
et de dynamisme qu’il ne demande qu’à partager avec son public.
C’est un élan généreux qui emporte dans un voyage extraordinaire.
Antigone, place Paul Bec Montpellier place paul bec Montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie 0686245877 https://gospelsystem.fr http://www.gosppelsystemmontpellier.com Tram
GOSPEL SYSTEM est une chorale d’une soixantaine de choristes
©Laurie Bamy/ Didier Milan / Sofi Tosas Photo
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