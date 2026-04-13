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Concert Grand Corps Malade Rue des artistes Amnéville

Concert Grand Corps Malade Rue des artistes Amnéville vendredi 2 avril 2027.

Lieu : Rue des artistes

Adresse : Galaxie Amnéville

Ville : 57360 Amnéville

Département : Moselle

Début : vendredi 2 avril 2027

Fin : vendredi 2 avril 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 39 Tarif de base plein tarif

Amnéville

Concert Grand Corps Malade

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR
39
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-04-02 20:00:00
fin : 2027-04-02

Date(s) :
2027-04-02

Retrouvez Grand Corps Malade à l’occasion de sa tournée 2027Tout public
39  .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95  spectateurs@le-galaxie.com

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English :

Meet Grand Corps Malade on his 2027 tour

L’événement Concert Grand Corps Malade Amnéville a été mis à jour le 2026-04-13 par DESTINATION AMNEVILLE

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