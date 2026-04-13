Concert Grand Corps Malade Rue des artistes Amnéville
Concert Grand Corps Malade Rue des artistes Amnéville vendredi 2 avril 2027.
Amnéville
Concert Grand Corps Malade
Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
39
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-04-02 20:00:00
fin : 2027-04-02
Date(s) :
2027-04-02
Retrouvez Grand Corps Malade à l’occasion de sa tournée 2027Tout public
39 .
Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com
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English :
Meet Grand Corps Malade on his 2027 tour
L’événement Concert Grand Corps Malade Amnéville a été mis à jour le 2026-04-13 par DESTINATION AMNEVILLE
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