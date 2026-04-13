Concert Grand Corps Malade Rue des artistes Amnéville

Amnéville

Concert Grand Corps Malade

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-04-02 20:00:00

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-04-02

Retrouvez Grand Corps Malade à l’occasion de sa tournée 2027Tout public

39 .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com

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English :

Meet Grand Corps Malade on his 2027 tour

L’événement Concert Grand Corps Malade Amnéville a été mis à jour le 2026-04-13 par DESTINATION AMNEVILLE