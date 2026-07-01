Informations pratiques

Saint-Michel

Concert gratuit de la route des Orgues

6 rue du Chamiteau Saint-Michel Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:30:00

fin : 2026-07-15 21:00:00

Date(s) :

2026-07-15

La fédération francophone des amis de l’orgue vous invite au concert de la route des Orgues à l’abbaye de St Michel. Entrée gratuite.

La fédération francophone des amis de l’orgue vous invite au concert de la route des Orgues à l’abbaye de St Michel. Entrée gratuite. .

6 rue du Chamiteau Saint-Michel 02830 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 58 87 20 accueil@abbaye-de-st-michel.fr

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English :

The Francophone Federation of Friends of the Organ invites you to a concert on the Route des Orgues at St. Michel Abbey. Admission is free.

L’événement Concert gratuit de la route des Orgues Saint-Michel a été mis à jour le 2026-07-11 par OT du Pays de Thiérache