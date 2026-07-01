Concert gratuit de la route des Orgues Saint-Michel
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Michel
Informations pratiques
Saint-Michel
Concert gratuit de la route des Orgues
6 rue du Chamiteau Saint-Michel Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:30:00
fin : 2026-07-15 21:00:00
Date(s) :
2026-07-15
La fédération francophone des amis de l’orgue vous invite au concert de la route des Orgues à l’abbaye de St Michel. Entrée gratuite.
La fédération francophone des amis de l’orgue vous invite au concert de la route des Orgues à l’abbaye de St Michel. Entrée gratuite. .
6 rue du Chamiteau Saint-Michel 02830 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 58 87 20 accueil@abbaye-de-st-michel.fr
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English :
The Francophone Federation of Friends of the Organ invites you to a concert on the Route des Orgues at St. Michel Abbey. Admission is free.
L’événement Concert gratuit de la route des Orgues Saint-Michel a été mis à jour le 2026-07-11 par OT du Pays de Thiérache
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