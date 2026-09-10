Concert gratuit The Dusty Dandy’s au château de Calmont d’Olt, Château de Calmont d’Olt, Espalion
samedi 19 septembre 2026 · Château de Calmont d'Olt · Espalion
Informations pratiques
Concert gratuit The Dusty Dandy’s au château de Calmont d’Olt Samedi 19 septembre, 18h30 Château de Calmont d’Olt Aveyron
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Découvrez un duo local Rock&Roll Acoustic
Château de Calmont d’Olt Route du château, 12500 Espalion Espalion 12500 Aveyron Occitanie 0775750971 http://www.chateaucalmont.org Le Château Fort de Calmont d’Olt est un jalon important du Rouergue médiéval.
Juchée sur un piton basaltique, cette sentinelle domine la ville d’Espalion, la Vallée du Lot, l’Aubrac et les Causses. C’est un parfait témoignage de l’adaptation architecturale des châteaux aux progrès technologiques et à l’évolution des techniques de siège. Acheté par un passionné d’histoire en 1987, il est aujourd’hui l’objet de dégagements archéologiques, de travaux de stabilisation, d’études sur la vie d’un château fort, ainsi que d’animations sur les thèmes de la guerre et de la vie quotidienne au Moyen Âge. Parking à 200m
Découvrez un duo local Rock&Roll Acoustic
©Fkl-art
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