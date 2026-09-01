Informations pratiques

Espalion

L’Auberge Espalionne Soirée jeux

5 rue du Docteur Trémolière Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-15

fin : 2027-01-19

Date(s) :

2026-09-15 2026-10-20 2026-11-17 2026-12-15 2027-01-19 2027-02-16 2027-03-16 2027-04-20 2027-05-18 2027-06-15 2027-07-20

L’association l’Auberge Espalionne vous invite dans leur locaux pour une soirée jeux !

Le principe des soirées jeux?

Chacun amène ses jeux, on lance une table, puis 2 puis…. selon l’affluence

On découvre des jeux, on propose les siens… il y en a pour tous les goûts! 7 wonders architects, Flowers, Parks, Citadelles, Azul, Code names, Dixit, the game, 6 qui prend, Splendor, tarot, échecs, Esquissé, Speedbac…

N’hésitez pas à vous inviter vos amis, l’idée est d’accueillir les nouveaux joueurs!

Adhésion obligatoire au Café associatif (montant libre). Réservation souhaitée lantheaume.baptiste@gmail.com

Petit changement dans le rythme des animations jeux de l’Auberge espalionne ! Les soirées jeux auront lieux tous les 3eme mardi du mois, le deuxième rendez-vous niveau expert se fera un dimanche par mois. .

5 rue du Docteur Trémolière Espalion 12500 Aveyron Occitanie lantheaume.baptiste@gmail.com

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English :

The Auberge Espalionne association invites you to their premises for a games evening!

L’événement L’Auberge Espalionne Soirée jeux Espalion a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)