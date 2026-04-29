Concert groupe I MESSAGERI (Voix et Musiques de Corse) rue du 4 septembre Arles

Arles

Concert groupe I MESSAGERI (Voix et Musiques de Corse)

Samedi 16 mai 2026 de 18h à 19h30. rue du 4 septembre Eglise Saint Julien Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16 19:30:00

Date(s) :

2026-05-16

I MESSAGERI PRODUCTIONS présente en concert le groupe I MESSAGERI (Voix et musiques de Corse)

I MESSAGERI Voix et Musique de Corse, 30 ans cette année…

Fondé en 1996 par les frères Fabrice et Jean-Michel Andreani, le groupe I MESSAGERI est devenu une référence incontournable de la scène musicale corse. Avec cinq albums à leur actif et des centaines de concerts donnés à travers l’Europe, ils ont su conquérir un public toujours plus large grâce à des textes puissants et une musique sincère.



Accompagnés de musiciens talentueux, ils chantent une Corse moderne, fidèle à ses racines mais tournée vers l’avenir. Leur univers musical mêle harmonieusement tradition insulaire, rythmes actuels et influences venues d’ailleurs. Une véritable invitation au voyage, où la Corse devient un lien entre les peuples.



Les voix se croisent, les mélodies s’élèvent, remplissent l’espace qu’il s’agisse de la nef d’une église, de la scène d’un théâtre ou d’une place de village sous les étoiles et laissent dans leur sillage une émotion durable, comme un refrain que l’on garde en soi.



I MESSAGERI, c’est une musique vivante, en perpétuel mouvement, portée par une énergie créative sans faille. .

rue du 4 septembre Eglise Saint Julien Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 87 33 97 10 imessageriprod@gmail.com

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English :

I MESSAGERI PRODUCTIONS presents a concert by the group I MESSAGERI (Voices and music from Corsica)

L’événement Concert groupe I MESSAGERI (Voix et Musiques de Corse) Arles a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arles