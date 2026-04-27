Concert Groupe vocal Confluences Voix d’hommes Habiterre Die
Concert Groupe vocal Confluences Voix d’hommes Habiterre Die vendredi 5 juin 2026.
Die
Concert Groupe vocal Confluences Voix d’hommes
Habiterre 1120 chemin des combes Die Drôme
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
participation conseillée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Voix d’hommes accordées sur la fréquence du cœur et guidées par Cécile Pagès voix, saz, shruti, percussions –
Chants du Caucase et du Proche-Orient
mer Noire, mer Égée, mer Méditerranée, mer Rouge, mer Caspienne…
.
Habiterre 1120 chemin des combes Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 54 33 67 cecile@ameame.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Male voices tuned to the frequency of the heart and guided by Cécile Pagès voice, saz, shruti, percussion?
Songs from the Caucasus and the Near East
black Sea, Aegean Sea, Mediterranean Sea, Red Sea, Caspian Sea…
L’événement Concert Groupe vocal Confluences Voix d’hommes Die a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Diois
À voir aussi à Die (Drôme)
- Sur les Chemins de la Clairette La vigne et l’Histoire Die Drôme 1 mai 2026
- Visite guidée Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Die 1 mai 2026
- Concert Ballades baroques Place de la République Die 3 mai 2026
- Exposition Imaginaire végétal La Galerie du 10 Die 5 mai 2026
- Concert jazz Shahin Novrasli Die 6 mai 2026