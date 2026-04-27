Concert Groupe vocal Confluences Voix d’hommes Habiterre Die

Die

Concert Groupe vocal Confluences Voix d’hommes

Habiterre 1120 chemin des combes Die Drôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

participation conseillée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Voix d’hommes accordées sur la fréquence du cœur et guidées par Cécile Pagès voix, saz, shruti, percussions –



Chants du Caucase et du Proche-Orient

mer Noire, mer Égée, mer Méditerranée, mer Rouge, mer Caspienne…

.

Habiterre 1120 chemin des combes Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 54 33 67 cecile@ameame.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Male voices tuned to the frequency of the heart and guided by Cécile Pagès voice, saz, shruti, percussion?



Songs from the Caucasus and the Near East

black Sea, Aegean Sea, Mediterranean Sea, Red Sea, Caspian Sea…

L’événement Concert Groupe vocal Confluences Voix d’hommes Die a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Diois