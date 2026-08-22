Concert groupe vocal SCHNOCKS Dompierre-les-Ormes
dimanche 6 septembre 2026 · Dompierre-les-Ormes
Informations pratiques
Dompierre-les-Ormes
Concert groupe vocal SCHNOCKS
Eglise de Meulin Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Le Groupe Vocal SCHNOCKS nous vient de Cluny. Les 14 chanteurs prennent plaisir à reprendre des titres chers à leurs cœurs. En chanson française ils proposent Brassens, Renaud, Ricet Barrier, Sansévérino, Anne Sylvestre, Pomme, Zaho de Sagazan ou Mylène Farmer et en musique pop ils aiment Aurora, Rosalia, et des choses plus anciennes comme les Beach-Boys par exemple. Un tour de chant virevoltant, éclectique, engagé mais néanmoins léger grâce à une mise en scène où l’humour et même la danse ont leur place. Guitare, percussions, accordéon et violon accompagnent les choristes.
Participation au chapeau. Buvette Les bénéfices permettront de poursuivre la restauration de l’église désacralisée afin d’en faire un espace culturel. .
Eglise de Meulin Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 54 61 25 arsitrademeulin@gmail.com
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English : Concert groupe vocal SCHNOCKS
L’événement Concert groupe vocal SCHNOCKS Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-08-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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