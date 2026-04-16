Concert Guaracha Sabrosa Colectivo Caliente Guillestre
Concert Guaracha Sabrosa Colectivo Caliente Guillestre jeudi 20 août 2026.
Guillestre
Concert Guaracha Sabrosa Colectivo Caliente
Place Salva Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Colectivo Caliente fait vibrer la scène au rythme du son et de la salsa afro-cubaine. Percussions, cuivres et énergie solaire composent un concert festif et entraînant, entre chaleur latine et envie irrésistible de danser, de bouger et de partager.
.
Place Salva Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Colectivo Caliente rocks the stage to the rhythm of Afro-Cuban salsa. Percussion, brass and solar energy make up a festive, catchy concert, with Latin heat and an irresistible desire to dance, move and share.
L’événement Concert Guaracha Sabrosa Colectivo Caliente Guillestre a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
À voir aussi à Guillestre (Hautes-Alpes)
- Parcours Guil 6 Pont du Simoust Saint Guillaume Guillestre Hautes-Alpes 1 mai 2026
- Grav’Elles Tour Queyras Guillestre 26 juin 2026
- Grand Raid du Guillestrois et du Queyras Guillestre 3 juillet 2026
- Festival Potes de Marmot’s Guillestre 18 août 2026
- Atelier Traces et Empreintes par le Parc Naturel Régional du Queyras Guillestre 19 août 2026