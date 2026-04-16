Guillestre

Concert Guaracha Sabrosa Colectivo Caliente

Place Salva Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Colectivo Caliente fait vibrer la scène au rythme du son et de la salsa afro-cubaine. Percussions, cuivres et énergie solaire composent un concert festif et entraînant, entre chaleur latine et envie irrésistible de danser, de bouger et de partager.

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Place Salva Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English :

Colectivo Caliente rocks the stage to the rhythm of Afro-Cuban salsa. Percussion, brass and solar energy make up a festive, catchy concert, with Latin heat and an irresistible desire to dance, move and share.

L’événement Concert Guaracha Sabrosa Colectivo Caliente Guillestre a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras