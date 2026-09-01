Concert Route du Bourg Guiche

Informations pratiques

Guiche

Concert

Route du Bourg Eglise Guiche Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Concert au profit de Haur Eri avec la participation du Coeur d’hommes Elgarrekin et la Chorale mixte de Guiche. .

Route du Bourg Eglise Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

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English : Concert

L’événement Concert Guiche a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque