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Concert Route du Bourg Guiche

samedi 19 septembre 2026 · Route du Bourg · Guiche

Concert Route du Bourg Guiche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Route du Bourg
Adresse
Eglise
Ville
64520 Guiche
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Guiche

Concert

Route du Bourg Eglise Guiche Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Concert au profit de Haur Eri avec la participation du Coeur d’hommes Elgarrekin et la Chorale mixte de Guiche.   .

Route du Bourg Eglise Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 

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English : Concert

L’événement Concert Guiche a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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