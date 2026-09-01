AGENDA · Guiche
Concert Route du Bourg Guiche
samedi 19 septembre 2026 · Route du Bourg · Guiche
Informations pratiques
Guiche
Concert
Route du Bourg Eglise Guiche Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Concert au profit de Haur Eri avec la participation du Coeur d’hommes Elgarrekin et la Chorale mixte de Guiche. .
Route du Bourg Eglise Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
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English : Concert
L’événement Concert Guiche a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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