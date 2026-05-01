Chantilly

Concert Guitare/voix à la Brasserie Cantilienne à Chantilly

27 Avenue du Maréchal Joffre Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Un concert guitare voix en live à La Cantilienne, mêlant reprises et ambiance intimiste. Une soirée conviviale pour se détendre, profiter de la musique et partager un moment chaleureux autour d’un verre.

La brasserie La Cantilienne accueille un concert guitare voix placé sous le signe de la convivialité et du plaisir musical. Dans une ambiance chaleureuse et intimiste, laissez-vous porter par des reprises soigneusement choisies, interprétées en live.

Entre douceur acoustique et énergie vocale, cette soirée promet un moment suspendu, idéal pour se détendre entre amis ou prolonger la journée autour d’un verre. Une expérience musicale accessible et authentique, où la proximité avec l’artiste et la simplicité du format guitare voix font toute la magie du live.

Concert guitare voix Live music

La Cantilienne Brasserie, bar et cocktails

09 53 75 09 80

brasseriechantilly@yahoo.com

Instagram labrasserie.cantilienne .

27 Avenue du Maréchal Joffre Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 9 53 75 09 80 brasseriechantilly@yahoo.com

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English :

A live guitar and voice concert at La Cantilienne, combining covers and an intimate atmosphere. A convivial evening to relax, enjoy the music and share a warm moment over a drink.

L’événement Concert Guitare/voix à la Brasserie Cantilienne à Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-05-22 par Chantilly-Senlis Tourisme