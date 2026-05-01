Chantilly

Qatar Prix du Jockey Club Chantilly

Avenue de la Plaine des Aigles Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 12:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-31

À Chantilly, le 31 mai, les stars ne sont pas encore connues elles se révèlent.

Les meilleurs poulains de 3 ans entrent en piste pour marquer l’histoire du Qatar Prix du Jockey Club, épreuve de Groupe 1 au cœur des Arc Races, sur la route du mythique Qatar Prix de l’Arc de Triomphe.

Le rendez-vous où les talents entrent en scène

À Chantilly, le 31 mai, les stars ne sont pas encore connues elles se révèlent.

Les meilleurs poulains de 3 ans entrent en piste pour marquer l’histoire du Qatar Prix du Jockey Club, épreuve de Groupe 1 au cœur des Arc Races, sur la route du mythique Qatar Prix de l’Arc de Triomphe.

Mais ici, le spectacle dépasse la course des disciplines urbaines prennent le relais avec des démonstrations et des initiations ouvertes à tous.

Sur la piste comme en dehors, les talents émergent et prennent la lumière.

Venez voir les stars de demain. Vivez bien plus qu’une course. .

Avenue de la Plaine des Aigles Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 1 76 49 47 12 evenements@france-galop.com

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English :

At Chantilly on May 31, the stars are not yet known: they are revealed.

The best 3-year-old colts take to the track to make history in the Qatar Prix du Jockey Club, a Group 1 event at the heart of the Arc Races, on the road to the legendary Qatar Prix de l?Arc de Triomphe.

L’événement Qatar Prix du Jockey Club Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-05-06 par Chantilly-Senlis Tourisme