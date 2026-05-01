Concert Guitare Voix BENNY solo Bar Ô Dix Verres Vichy

Vichy

Concert Guitare Voix BENNY solo

Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy Allier

Tarif : 3 – 3 – 18 EUR

boissons planches pizzas maison

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 01:00:00

Date(s) :

2026-05-23

BENNY JOY Chanteur et Guitariste il vous interprète des chansons françaises et anglaises en Live Acoustique. Ambiance conviviale, élégante & chantante . Il se produira pour la 1ère fois à Vichy, un artiste plein de charme à découvrir.

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Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 21 82 odixverres@outlook.com

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English :

BENNY JOY Singer and guitarist, he performs French and English songs in Live Acoustic. Friendly, elegant & singing atmosphere. He’ll be performing for the 1st time in Vichy, a charming artist to discover.

L’événement Concert Guitare Voix BENNY solo Vichy a été mis à jour le 2026-05-01 par Vichy Destinations