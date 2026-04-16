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Concert Hall Tonneins Hall de la Manoque Tonneins

Concert Hall Tonneins Hall de la Manoque Tonneins

Concert Hall Tonneins Hall de la Manoque Tonneins jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Hall de la Manoque

Adresse : Cours de Verdun

Ville : 47400 Tonneins

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Tonneins

Concert Hall Tonneins

Hall de la Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:00:00
fin : 2026-06-07 23:00:00

Date(s) :
2026-05-07

Concert Bar Restauration sur place
Des artistes locaux, des ambiances uniques chaque mois
Bar & restauration sur place
Réservation de table gratuite sur – .   .

Hall de la Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   night.corpo@gmail.com

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English : Concert Hall Tonneins

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L’événement Concert Hall Tonneins Tonneins a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Val de Garonne

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