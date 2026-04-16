Concert Hall Tonneins Hall de la Manoque Tonneins

Tonneins

Concert Hall Tonneins

Hall de la Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-06-07 23:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Concert Bar Restauration sur place

Des artistes locaux, des ambiances uniques chaque mois

Bar & restauration sur place

Réservation de table gratuite sur – . .

Hall de la Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine night.corpo@gmail.com

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English : Concert Hall Tonneins

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L’événement Concert Hall Tonneins Tonneins a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Val de Garonne