Concert Hall Tonneins Hall de la Manoque Tonneins
Concert Hall Tonneins Hall de la Manoque Tonneins jeudi 7 mai 2026.
Tonneins
Concert Hall Tonneins
Hall de la Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:00:00
fin : 2026-06-07 23:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Concert Bar Restauration sur place
Des artistes locaux, des ambiances uniques chaque mois
Bar & restauration sur place
Réservation de table gratuite sur – . .
Hall de la Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine night.corpo@gmail.com
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English : Concert Hall Tonneins
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L’événement Concert Hall Tonneins Tonneins a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Val de Garonne
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