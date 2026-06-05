Concert Harmonie junior et orchestre Garance Place de la Mairie Pertuis

Pertuis

Concert Harmonie junior et orchestre Garance

Samedi 13 juin 2026 à partir de 11h. Place de la Mairie Grambois Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le concervatoire de musique de Pertuis, du Luberon et Val de Durance propose un concert à Grambois le samedi 13 juin à 11h, place de la mairie.

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Place de la Mairie Grambois Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20

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English :

The music conservatory of Pertuis, Luberon and Val de Durance offers a concert in Grambois on Saturday June 13 at 11am, Place de la Mairie.

L’événement Concert Harmonie junior et orchestre Garance Pertuis a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Pertuis