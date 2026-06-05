Concert Harmonie junior et orchestre Garance Place de la Mairie Pertuis
Concert Harmonie junior et orchestre Garance Place de la Mairie Pertuis samedi 13 juin 2026.
Pertuis
Concert Harmonie junior et orchestre Garance
Samedi 13 juin 2026 à partir de 11h. Place de la Mairie Grambois Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le concervatoire de musique de Pertuis, du Luberon et Val de Durance propose un concert à Grambois le samedi 13 juin à 11h, place de la mairie.
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Place de la Mairie Grambois Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20
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English :
The music conservatory of Pertuis, Luberon and Val de Durance offers a concert in Grambois on Saturday June 13 at 11am, Place de la Mairie.
L’événement Concert Harmonie junior et orchestre Garance Pertuis a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Pertuis
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