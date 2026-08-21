Concert hautbois, cor anglais, flûte traversière et orgue, Église de Saint-Hippolyte, Castres

Informations pratiques

Concert hautbois, cor anglais, flûte traversière et orgue Dimanche 20 septembre, 15h00 Église de Saint-Hippolyte Tarn

Participation libre souhaitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le dimanche 20 septembre 2026 à 15h, l’église Saint-Hippolyte de Lagriffoul, à Castres, accueillera un concert dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

L’organiste Yves Gourinat se produira aux côtés d’Aurélie Alvernhe, au hautbois et au cor anglais, et de Florence Jaud, à la flûte traversière.

À l’issue du concert, les musiciens présenteront leurs instruments et répondront aux questions du public.

Église de Saint-Hippolyte Chemin de Saint Hippolyte, 81100 Castres Castres 81100 Roulandou Tarn Occitanie 05 63 35 03 22

Le dimanche 20 septembre 2026 à 15h, l’église Saint-Hippolyte de Lagriffoul, à Castres, accueillera un concert dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

©Jean-Pierre Amilhau