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Concert hautbois, cor anglais, flûte traversière et orgue, Église de Saint-Hippolyte, Castres

dimanche 20 septembre 2026 · Église de Saint-Hippolyte · Castres

Concert hautbois, cor anglais, flûte traversière et orgue, Église de Saint-Hippolyte, Castres

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Saint-Hippolyte
Adresse
Chemin de Saint Hippolyte, 81100 Castres
Ville
81100 Castres
Département
Tarn
Tarif
Participation libre souhaitée.

Concert hautbois, cor anglais, flûte traversière et orgue Dimanche 20 septembre, 15h00 Église de Saint-Hippolyte Tarn

Participation libre souhaitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le dimanche 20 septembre 2026 à 15h, l’église Saint-Hippolyte de Lagriffoul, à Castres, accueillera un concert dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
L’organiste Yves Gourinat se produira aux côtés d’Aurélie Alvernhe, au hautbois et au cor anglais, et de Florence Jaud, à la flûte traversière.
À l’issue du concert, les musiciens présenteront leurs instruments et répondront aux questions du public.

Église de Saint-Hippolyte Chemin de Saint Hippolyte, 81100 Castres Castres 81100 Roulandou Tarn Occitanie 05 63 35 03 22
Le dimanche 20 septembre 2026 à 15h, l’église Saint-Hippolyte de Lagriffoul, à Castres, accueillera un concert dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

©Jean-Pierre Amilhau

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