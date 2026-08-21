Concert hautbois, cor anglais, flûte traversière et orgue, Église de Saint-Hippolyte, Castres
dimanche 20 septembre 2026 · Église de Saint-Hippolyte · Castres
Informations pratiques
Concert hautbois, cor anglais, flûte traversière et orgue Dimanche 20 septembre, 15h00 Église de Saint-Hippolyte Tarn
Participation libre souhaitée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Le dimanche 20 septembre 2026 à 15h, l’église Saint-Hippolyte de Lagriffoul, à Castres, accueillera un concert dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
L’organiste Yves Gourinat se produira aux côtés d’Aurélie Alvernhe, au hautbois et au cor anglais, et de Florence Jaud, à la flûte traversière.
À l’issue du concert, les musiciens présenteront leurs instruments et répondront aux questions du public.
Église de Saint-Hippolyte Chemin de Saint Hippolyte, 81100 Castres Castres 81100 Roulandou Tarn Occitanie 05 63 35 03 22
Le dimanche 20 septembre 2026 à 15h, l’église Saint-Hippolyte de Lagriffoul, à Castres, accueillera un concert dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
©Jean-Pierre Amilhau
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