Concert Heartworms + Koudlam + Memorials + It It Anita+ Pamela + Lttl Mort + Dééfait + Martial Arts + Zoe Heselton La Sirène La Rochelle
samedi 24 octobre 2026 · La Sirène · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Concert Heartworms + Koudlam + Memorials + It It Anita+ Pamela + Lttl Mort + Dééfait + Martial Arts + Zoe Heselton
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 18:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Sophistiquée et audacieuse, la pop avant-gardiste des anglais de MEMORIALS captive, entre art-rock mélodique et pop psychée, boucles hypnotiques et musique expérimentale.
.
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sophisticated and daring, the avant-garde pop of the British band MEMORIALS captivates listeners with its blend of melodic art-rock and psychedelic pop, hypnotic loops, and experimental music.
L’événement Concert Heartworms + Koudlam + Memorials + It It Anita+ Pamela + Lttl Mort + Dééfait + Martial Arts + Zoe Heselton La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- Animation Croisière Kapevent Feux d’artifices en mer ! Bateau Kapalouest La Rochelle 14 juillet 2026
- Visite La Rochelle, les essentiels Office de Tourisme La Rochelle 15 juillet 2026
- Concert Bastringue Soirée Hip Hop Baluche Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle 15 juillet 2026
- Visite guidée Un matin à la criée La Rochelle 16 juillet 2026
- Visite de La Rochelle en langue des signes française Office de Tourisme de l’agglomération de La Rochelle La Rochelle 16 juillet 2026