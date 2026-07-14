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AGENDA · La Rochelle

Concert Heartworms + Koudlam + Memorials + It It Anita+ Pamela + Lttl Mort + Dééfait + Martial Arts + Zoe Heselton La Sirène La Rochelle

samedi 24 octobre 2026 · La Sirène · La Rochelle

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Sirène
Adresse
111 Boulevard Émile Delmas
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Concert Heartworms + Koudlam + Memorials + It It Anita+ Pamela + Lttl Mort + Dééfait + Martial Arts + Zoe Heselton

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 18:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Sophistiquée et audacieuse, la pop avant-gardiste des anglais de MEMORIALS captive, entre art-rock mélodique et pop psychée, boucles hypnotiques et musique expérimentale.
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62  contact@la-sirene.fr

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English :

Sophisticated and daring, the avant-garde pop of the British band MEMORIALS captivates listeners with its blend of melodic art-rock and psychedelic pop, hypnotic loops, and experimental music.

L’événement Concert Heartworms + Koudlam + Memorials + It It Anita+ Pamela + Lttl Mort + Dééfait + Martial Arts + Zoe Heselton La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Nous La Rochelle

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