Concert Heartworms + Koudlam + Memorials + It It Anita+ Pamela + Lttl Mort + Dééfait + Martial Arts + Zoe Heselton La Sirène La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert Heartworms + Koudlam + Memorials + It It Anita+ Pamela + Lttl Mort + Dééfait + Martial Arts + Zoe Heselton

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 18:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Sophistiquée et audacieuse, la pop avant-gardiste des anglais de MEMORIALS captive, entre art-rock mélodique et pop psychée, boucles hypnotiques et musique expérimentale.

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

Sophisticated and daring, the avant-garde pop of the British band MEMORIALS captivates listeners with its blend of melodic art-rock and psychedelic pop, hypnotic loops, and experimental music.

L’événement Concert Heartworms + Koudlam + Memorials + It It Anita+ Pamela + Lttl Mort + Dééfait + Martial Arts + Zoe Heselton La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Nous La Rochelle