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Concert Hélène Ségara Thionville

samedi 3 octobre 2026 · Thionville

Concert Hélène Ségara Thionville

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
30 boulevard Foch
Ville
57100 Thionville
Département
Moselle
Tarif
50 Tarif de base plein tarif

Thionville

Concert Hélène Ségara

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
50
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 23:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Après deux concerts triomphaux en décembre 2024 et février 2026, Hélène Ségara nous fait le bonheur de revenir sur la scène du Théâtre de Thionville à l’occasion de ses 30 ans de carrière. Accompagnée par le Symphonique de Thionville-Moselle, elle revisitera l’ensemble de ses tubes et quelques surprises,
pour le plus grand bonheur de son public. L’occasion de découvrir ou re-découvrir son répertoire dans une formule inédite.Tout public
50  .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24  info@theatre-thionville.fr

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English :

Following two triumphant concerts in December 2024 and February 2026, Hélène Ségara delights us by returning to the stage of the Théâtre de Thionville to celebrate her 30-year career. Accompanied by the Thionville-Moselle Symphony Orchestra, she will perform all of her hits along with a few surprises,
much to the delight of her audience. This is a chance to discover or rediscover her repertoire in a brand-new format.

L’événement Concert Hélène Ségara Thionville a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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