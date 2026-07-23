Informations pratiques

Thionville

Concert Hélène Ségara

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 23:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Après deux concerts triomphaux en décembre 2024 et février 2026, Hélène Ségara nous fait le bonheur de revenir sur la scène du Théâtre de Thionville à l’occasion de ses 30 ans de carrière. Accompagnée par le Symphonique de Thionville-Moselle, elle revisitera l’ensemble de ses tubes et quelques surprises,

pour le plus grand bonheur de son public. L’occasion de découvrir ou re-découvrir son répertoire dans une formule inédite.Tout public

50 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

Following two triumphant concerts in December 2024 and February 2026, Hélène Ségara delights us by returning to the stage of the Théâtre de Thionville to celebrate her 30-year career. Accompanied by the Thionville-Moselle Symphony Orchestra, she will perform all of her hits along with a few surprises,

much to the delight of her audience. This is a chance to discover or rediscover her repertoire in a brand-new format.

L’événement Concert Hélène Ségara Thionville a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME