Concert HIBA TAWAJI INVITE IBRAHIM MAALOUF Seven Casino Amnéville
dimanche 6 décembre 2026 · Seven Casino · Amnéville
Informations pratiques
Amnéville
Concert HIBA TAWAJI INVITE IBRAHIM MAALOUF
Seven Casino Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
65
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-12-06 18:00:00
fin : 2026-12-06 19:45:00
Date(s) :
2026-12-06
Hiba Tawaji rend hommage à l’héritage de la chanson française avec un programme inédit, à la fois intime et élégant.
Sur scène, la célèbre chanteuse franco-libanaise invite son époux le trompettiste star Ibrahim Maalouf pour un hommage vibrant et audacieux à ce répertoire qui traverse les générations.
Les chansons cultes choisies par le couple avec soin se parent ici de nouvelles couleurs, grâce à des arrangements signés Ibrahim Maalouf, entre orchestre classique, jazz, pop et sonorités orientales.
Hiba Tawaji, dont la voix à la fois puissante et nuancée transcende les genres, incarne naturellement cette passerelle entre les cultures. Chaque titre devient une redécouverte.
La complicité du couple sur scène comme dans la vie, offre une chaleur rare à ce répertoire, une dimension encore plus humaine.
Avec un premier single sorti pour la Saint-Valentin 2026, portée par un lien intime qui la relie depuis toujours à la chanson française, À la française n’est pas seulement un concert d’Hiba Tawaji, c’est une célébration de la chanson française, et surtout de l’amour.Tout public
65 .
Seven Casino Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 00 info_amn@groupetranchant.com
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English :
Hiba Tawaji pays tribute to the legacy of French chanson with a brand-new program that is both intimate and elegant.
On stage, the famous Franco-Lebanese singer invites her husband, star trumpeter Ibrahim Maalouf, to join her in a vibrant and daring tribute to this repertoire that spans generations.
The iconic songs carefully selected by the couple take on new hues here, thanks to arrangements by Ibrahim Maalouf that blend classical orchestra, jazz, pop, and Middle Eastern sounds.
Hiba Tawaji, whose voice—both powerful and nuanced—transcends genres, naturally embodies this bridge between cultures. Each track becomes a rediscovery.
The couple’s chemistry—both on stage and in life—brings a rare warmth to this repertoire, adding an even more human dimension.
With a debut single released for Valentine’s Day 2026, driven by an intimate connection that has always linked her to French music, “%AB %C0 la fran%E7aise %BB” is not just a concert by Hiba Tawaji—it’s a celebration of French song, and above all, of love.
L’événement Concert HIBA TAWAJI INVITE IBRAHIM MAALOUF Amnéville a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION AMNEVILLE
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