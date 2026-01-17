Concert Hiba Tawaji & Irahim Maalouf, À la française CS 81144 Montluçon
Concert Hiba Tawaji & Irahim Maalouf, À la française CS 81144 Montluçon samedi 5 décembre 2026.
Concert Hiba Tawaji & Irahim Maalouf, À la française
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier
Début : 2026-12-05 20:00:00
fin : 2026-12-05
2026-12-05
Hiba Tawaji rend hommage à l’héritage de la chanson française avec un programme inédit, à la fois intime et élégant. Elle invite son époux trompettiste star Ibrahim Maalouf pour un hommage vibrant et audacieux à ce répertoire qui traverse les générations.
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com
English :
Hiba Tawaji pays tribute to the heritage of French chanson with an original program, both intimate and elegant. She invites her star trumpeter husband Ibrahim Maalouf for a vibrant and audacious tribute to a repertoire that spans generations.
