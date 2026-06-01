Concert Hisse et Oh ! Larguez les amarres … au Conservatoire du Pays de Montbéliard Auditorium du Conservatoire Montbéliard
Concert Hisse et Oh ! Larguez les amarres … au Conservatoire du Pays de Montbéliard Auditorium du Conservatoire Montbéliard jeudi 25 juin 2026.
Montbéliard
Concert Hisse et Oh ! Larguez les amarres … au Conservatoire du Pays de Montbéliard
Auditorium du Conservatoire 48 avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Spectacle musical Chants de marins par le Conservatoire du Pays de Montbéliard
Le Conservatoire du Pays de Montbéliard propose un spectacle musical autour des chants de marins.
Toutes voiles dehors, le public embarque pour un voyage sur les mers et les océans du monde, au rythme de mélodies traditionnelles et intemporelles, mais aussi de pièces plus savantes. Un parcours musical qui traverse les styles et les époques, porté par des airs qui évoquent l’aventure, les embruns et l’évasion.
Avec les classes à horaires aménagés de l’école du Petit-Chênois.
Coordination Albane Joerger
Accompagnement Maud Poly
Entrée gratuite réservation en ligne obligatoire. .
Auditorium du Conservatoire 48 avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr
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English : Concert Hisse et Oh ! Larguez les amarres … au Conservatoire du Pays de Montbéliard
L’événement Concert Hisse et Oh ! Larguez les amarres … au Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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