Informations pratiques

Village-Neuf

Concert HK

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-02 20:30:00

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

Entre rêverie et réalité, HK nous raconte comment Jacques Brel a fait irruption un jour dans sa vie en lui insufflant l’idée que pour réaliser ses rêves d’enfant, il suffit bien souvent d’en avoir l’envie et d’oser aller à leur rencontre.

Accompagné par Adrienne Auclair au violoncelle et Thibault Delbart au piano et à la guitare, HK reprend des chansons parmi les plus emblématiques de Jacques Brel tout en nous racontant sa propre histoire. Une histoire comme une chanson, inspirée par l’œuvre du grand Jacques celle d’un enfant devenu artiste, et d’un artiste resté enfant.

Adrienne Auclair violoncelle

Thibault Delbart piano · guitare

Kaddour Hadadi (HK) récit et chant

Mise en scène Saïd Zarouri

Textes et musiques Jacques Brel

Tout public · 1h30 sans entracte .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr

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English :

L’événement Concert HK Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue