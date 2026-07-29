Concert HK Village-Neuf
mercredi 2 décembre 2026 · Village-Neuf
Informations pratiques
Village-Neuf
Concert HK
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-12-02 20:30:00
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-02
Entre rêverie et réalité, HK nous raconte comment Jacques Brel a fait irruption un jour dans sa vie en lui insufflant l’idée que pour réaliser ses rêves d’enfant, il suffit bien souvent d’en avoir l’envie et d’oser aller à leur rencontre.
Accompagné par Adrienne Auclair au violoncelle et Thibault Delbart au piano et à la guitare, HK reprend des chansons parmi les plus emblématiques de Jacques Brel tout en nous racontant sa propre histoire. Une histoire comme une chanson, inspirée par l’œuvre du grand Jacques celle d’un enfant devenu artiste, et d’un artiste resté enfant.
Adrienne Auclair violoncelle
Thibault Delbart piano · guitare
Kaddour Hadadi (HK) récit et chant
Mise en scène Saïd Zarouri
Textes et musiques Jacques Brel
Tout public · 1h30 sans entracte .
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr
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English :
L’événement Concert HK Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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