UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Village-Neuf

Ouverture de saison culturelle RiveRhin Village-Neuf

mardi 15 septembre 2026 · Village-Neuf

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
20 Boulevard d'Alsace
Ville
68128 Village-Neuf
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Village-Neuf

Ouverture de saison culturelle RiveRhin

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-15 19:30:00
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-09-15

· OUVERTURE DE SAISON ·

PREMIERS REGARDS
Marie Gélis & Sébastien Bizzotto

Ces deux-là se sont bien trouvés espiègles, charmeurs et joyeux, ils aiment prendre la vie comme un grand jeu.

Marie Gélis, auteure compositrice interprète, et Sébastien Bizzotto, humoriste fredonneur cracheur de feu, vont vous faire découvrir cette nouvelle saison lors d’une soirée unique.

En chantant leurs chansons drôles, décalées et parfois coquines, ils vous feront rire, rêver et vous séduiront comme un coup de foudre au premier regard.

Avec Marie Gélis et Sébastien Bizzotto
Compagnie Esprit Joueur

Tout public · 1h30 sans entracte

Rendez-vous après le spectacle pour partager un moment convivial et profiter de l’ouverture de la billetterie 0  .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32  riverhin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ouverture de saison culturelle RiveRhin Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue

À voir aussi à Village-Neuf (Haut-Rhin)