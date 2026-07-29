Ouverture de saison culturelle RiveRhin Village-Neuf
mardi 15 septembre 2026 · Village-Neuf
Informations pratiques
Village-Neuf
Ouverture de saison culturelle RiveRhin
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-15 19:30:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
· OUVERTURE DE SAISON ·
PREMIERS REGARDS
Marie Gélis & Sébastien Bizzotto
Ces deux-là se sont bien trouvés espiègles, charmeurs et joyeux, ils aiment prendre la vie comme un grand jeu.
Marie Gélis, auteure compositrice interprète, et Sébastien Bizzotto, humoriste fredonneur cracheur de feu, vont vous faire découvrir cette nouvelle saison lors d’une soirée unique.
En chantant leurs chansons drôles, décalées et parfois coquines, ils vous feront rire, rêver et vous séduiront comme un coup de foudre au premier regard.
Avec Marie Gélis et Sébastien Bizzotto
Compagnie Esprit Joueur
Tout public · 1h30 sans entracte
Rendez-vous après le spectacle pour partager un moment convivial et profiter de l’ouverture de la billetterie 0 .
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr
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English :
L’événement Ouverture de saison culturelle RiveRhin Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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