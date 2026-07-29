Concert Seb Troendlé & The BB Striders Village-Neuf
samedi 17 octobre 2026 · Village-Neuf
Informations pratiques
Village-Neuf
Concert Seb Troendlé & The BB Striders
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Avec cette formation, le boogie, le ragtime, le stride et le blues se rejoignent telle une fratrie, complices dans leurs rythmes et leurs racines.
La voix, légère et rock, glisse au-dessus des instruments comme un fil de lumière. Oui, mesdames et messieurs, c’est de tradition qu’il s’agit, mais une tradition qui avance, respire, s’amuse.
Sébastien Troendlé et Manuel Etienne proposent une musique populaire, dans tout ce qu’elle a de plus vibrant offerte, généreuse, vivante.
Sébastien Troendlé compositions · arrangements · piano · chant
Manuel Étienne paroles · compositions · chant · guitare
Stéphane Barral contrebasse · chant
Vince Bassou batterie
Tout public · 1h15 sans entracte .
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr
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English :
L’événement Concert Seb Troendlé & The BB Striders Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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