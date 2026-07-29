Informations pratiques

Village-Neuf

Concert Seb Troendlé & The BB Striders

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Avec cette formation, le boogie, le ragtime, le stride et le blues se rejoignent telle une fratrie, complices dans leurs rythmes et leurs racines.

La voix, légère et rock, glisse au-dessus des instruments comme un fil de lumière. Oui, mesdames et messieurs, c’est de tradition qu’il s’agit, mais une tradition qui avance, respire, s’amuse.

Sébastien Troendlé et Manuel Etienne proposent une musique populaire, dans tout ce qu’elle a de plus vibrant offerte, généreuse, vivante.

Sébastien Troendlé compositions · arrangements · piano · chant

Manuel Étienne paroles · compositions · chant · guitare

Stéphane Barral contrebasse · chant

Vince Bassou batterie

Tout public · 1h15 sans entracte .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Seb Troendlé & The BB Striders Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue