Informations pratiques

Village-Neuf

Concert Malinga

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 20:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Aux frontières du flamenco, de l’Orient et des musiques latino-américaines, Malinga fait voyager les rythmes et les cœurs.

Malinga vous embarque pour un périple musical entre Méditerranée et Amérique latine. Le trio fait dialoguer les cultures dans une musique vivante, chaleureuse et profondément métissée. Sur scène, la flûte, la guitare flamenca, le oud et les percussions s’entrelacent pour raconter une histoire, celle des rythmes et des mélodies qui traversent les mers, se transforment et se répondent au fil du temps. Entre compositions originales et reprises revisitées avec des accents jazzy, Malinga crée un univers à la fois dépaysant et familier, où l’on se laisse porter et surprendre.

Doriane Mekki-Berrada flûte traversière

Amine Mekki-Berrada oud · guitare flamenca

Yacine Sbay percussions

Association Almadia

En partenariat avec Amitié Maroc Sud-Alsace

Tout public · 1h15 sans entracte .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Malinga Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue