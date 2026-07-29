Concert Malinga Village-Neuf
samedi 28 novembre 2026 · Village-Neuf
Informations pratiques
Village-Neuf
Concert Malinga
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 20:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Aux frontières du flamenco, de l’Orient et des musiques latino-américaines, Malinga fait voyager les rythmes et les cœurs.
Malinga vous embarque pour un périple musical entre Méditerranée et Amérique latine. Le trio fait dialoguer les cultures dans une musique vivante, chaleureuse et profondément métissée. Sur scène, la flûte, la guitare flamenca, le oud et les percussions s’entrelacent pour raconter une histoire, celle des rythmes et des mélodies qui traversent les mers, se transforment et se répondent au fil du temps. Entre compositions originales et reprises revisitées avec des accents jazzy, Malinga crée un univers à la fois dépaysant et familier, où l’on se laisse porter et surprendre.
Doriane Mekki-Berrada flûte traversière
Amine Mekki-Berrada oud · guitare flamenca
Yacine Sbay percussions
Association Almadia
En partenariat avec Amitié Maroc Sud-Alsace
Tout public · 1h15 sans entracte .
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr
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English :
L’événement Concert Malinga Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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