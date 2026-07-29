Concert Hocine Hadjali quartet Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon
samedi 22 août 2026 · Bar Isobar · Saint-Pierre-Quiberon
Informations pratiques
Saint-Pierre-Quiberon
Concert Hocine Hadjali quartet
Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
De retour à l’isobar, Hocine Hadjalii sera accompagné de ces trois acolytes ! un quartet pour mettre en musique l’univers coloré et onirique d’Hocine.. un moment de partage et de musique .. puisant autant dans ses origines Kabyles que dans la grande sono mondiale, Hocine quartet c’est le son du bled d’en bas de chez toi ! venez groover et voyager à l’Isobar, nous on gère la pression ) yalaaaaaahhh .
Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Concert Hocine Hadjali quartet Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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