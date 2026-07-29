Concert Hocine Hadjali quartet Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Saint-Pierre-Quiberon

Concert Hocine Hadjali quartet

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

De retour à l’isobar, Hocine Hadjalii sera accompagné de ces trois acolytes ! un quartet pour mettre en musique l’univers coloré et onirique d’Hocine.. un moment de partage et de musique .. puisant autant dans ses origines Kabyles que dans la grande sono mondiale, Hocine quartet c’est le son du bled d’en bas de chez toi ! venez groover et voyager à l’Isobar, nous on gère la pression ) yalaaaaaahhh .

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert Hocine Hadjali quartet Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon