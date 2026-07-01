Concert Hommage à Barbara Théâtre de La Mer La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

Concert Hommage à Barbara

Dimanche 12 juillet 2026 à partir de 21h30. Théâtre de La Mer 46 quai François Mitterrand La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Dis quand reviendras-tu ? La Dame brune, Ma plus belle histoire d’amour, Göttingen… Nous avons tous des chansons de Barbara dans le cœur et dans la tête.

Avec la profondeur et la sincérité qu’on lui connaît, Noëmi Waysfeld rend un hommage pénétrant à Barbara dans cette version délicatement orchestrée par Fabien Cali. L’œuvre de Barbara signe la rencontre entre Noëmi Waysfeld et l’Orchestre National d’Avignon, une création artistique forte comme une évidence, immortalisée par un enregistrement discographique chez Sony Classical.



Avec Noëmi Waysfeld, L’Orchestre National d’Avignon et la participation de Roland Romanelli & Christophe Malavoy. .

Théâtre de La Mer 46 quai François Mitterrand La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 42 01 84

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English :

Tell me, when will you be back? La Dame brune, Ma plus belle histoire d’amour, Göttingen… We all have Barbara’s songs in our hearts and in our heads.

L’événement Concert Hommage à Barbara La Ciotat a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de La Ciotat