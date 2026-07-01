Scénographie sur la façade du cinéma Éden-Théâtre Cinéma Eden-Théâtre La Ciotat
samedi 11 juillet 2026 · Cinéma Eden-Théâtre · La Ciotat
Informations pratiques
La Ciotat
Scénographie sur la façade du cinéma Éden-Théâtre
Du 10/07 au 31/07/2026 le vendredi et les week-ends de 22h à 22h15. Cinéma Eden-Théâtre 25 Boulevard Georges Clemenceau La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 22:00:00
fin : 2026-07-31 22:15:00
Date(s) :
2026-07-10
Les week-ends d’été, un spectacle son et lumière vous attend avec des projections d’une scénographie sur le cinéma Éden-Théâtre.
Rendez-vous devant la façade du plus ancien cinéma du monde encore en activité. Un événement artistique chargé d’histoire(s) à ne pas manquer ! .
Cinéma Eden-Théâtre 25 Boulevard Georges Clemenceau La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 42 17 60 contact@edencinemalaciotat.com
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English :
On summer weekends, a sound and light show awaits you with projections of a scenography on the Éden-Théâtre cinema.
L’événement Scénographie sur la façade du cinéma Éden-Théâtre La Ciotat a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de La Ciotat
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