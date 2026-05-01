Concert Hommage à Daniel Balavoine Les Saulnières Le Mans

Le Mans

Concert Hommage à Daniel Balavoine

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Concert Hommage à Daniel Balavoine

Les Restos du Coeur de la Sarthe ont le plaisir d’organiser , en partenariat avec l’atelier vocal de Quai de scène et la ville du Mans , un concert évènement Hommage à Daniel Balavoine .

Les plus grands succès de son répertoire seront interprétés par une vingtaine de chanteurs et musiciens.

L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’association des Restos du Coeur de la Sarthe. .

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire ad72.secretariat@restosducoeur.org

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English :

Concert Tribute to Daniel Balavoine

L’événement Concert Hommage à Daniel Balavoine Le Mans a été mis à jour le 2026-05-05 par CDT72