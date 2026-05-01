Concert Hommage à Daniel Balavoine Les Saulnières Le Mans
Concert Hommage à Daniel Balavoine Les Saulnières Le Mans dimanche 31 mai 2026.
Le Mans
Concert Hommage à Daniel Balavoine
Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Concert Hommage à Daniel Balavoine
Les Restos du Coeur de la Sarthe ont le plaisir d’organiser , en partenariat avec l’atelier vocal de Quai de scène et la ville du Mans , un concert évènement Hommage à Daniel Balavoine .
Les plus grands succès de son répertoire seront interprétés par une vingtaine de chanteurs et musiciens.
L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’association des Restos du Coeur de la Sarthe. .
Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire ad72.secretariat@restosducoeur.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert Tribute to Daniel Balavoine
L’événement Concert Hommage à Daniel Balavoine Le Mans a été mis à jour le 2026-05-05 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Grand Prix de France Moto Place Luigi Chinetti Le Mans 8 mai 2026
- Le Mans sous l’occupation Maison du Pilier-Rouge Le Mans 8 mai 2026
- Animation Assiette au Boeuf Route de Tours Le Mans 8 mai 2026
- Lorie Antarès Arena Le Mans 9 mai 2026
- Mini-randonnée street art (demie journée) Maison du Pilier-Rouge Le Mans 9 mai 2026