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Concert Hommage à Daniel Balavoine Les Saulnières Le Mans

Concert Hommage à Daniel Balavoine Les Saulnières Le Mans dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Les Saulnières

Adresse : 239 Avenue Rhin et Danube

Ville : 72100 Le Mans

Département : Sarthe

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 10 10

Le Mans

Concert Hommage à Daniel Balavoine

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Concert Hommage à Daniel Balavoine
Les Restos du Coeur de la Sarthe ont le plaisir d’organiser , en partenariat avec l’atelier vocal de Quai de scène et la ville du Mans , un concert évènement Hommage à Daniel Balavoine .
Les plus grands succès de son répertoire seront interprétés par une vingtaine de chanteurs et musiciens.
L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’association des Restos du Coeur de la Sarthe.   .

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire   ad72.secretariat@restosducoeur.org

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English :

Concert Tribute to Daniel Balavoine

L’événement Concert Hommage à Daniel Balavoine Le Mans a été mis à jour le 2026-05-05 par CDT72

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