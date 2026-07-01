Concert – Hommage à Niccolò Paganini, de l’Italie à l’Espagne et Amérique du sud, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Informations pratiques

Concert – Hommage à Niccolò Paganini, de l’Italie à l’Espagne et Amérique du sud Dimanche 19 juillet, 16h00 Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit | Placement assis dans le jardin du musée dans la limite des places disponibles | En cas de pluie, repli sous les halles de La Côte Saint-André, placement debout, pensez à apporter votre pliant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Concert

Hommage à Niccolò Paganini, de l’Italie à l’Espagne et Amérique du sud

Alessio Nebiolo (guitare)

Du répertoire de l’illustre violoniste Paganini – on ignore souvent qu’il jouait et composait pour la guitare – à ceux de Francisco Tárrega et d’Augustín Barrios Mangoré, considérés comme les pères de la guitare moderne ou celui d’Astor Piazzolla mêlant inspiration populaire, influences classiques et jazz, Alessio Nebiolo vous propose un voyage musical au bout des doigts. Un concert digne des plus grands salons des casinos !

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]

Alessio Nebielo vous propose un voyage musical au son de sa guitare de l’Italie à l’Espagne, en passant par l’Amérique du Sud. Concert Jardin

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