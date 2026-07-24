CONCERT HOMMAGE À PABLO CASALS Fuilla
dimanche 9 août 2026 · Fuilla
Informations pratiques
Fuilla
CONCERT HOMMAGE À PABLO CASALS
57 Avenue de la Rotja Fuilla Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Hommage à Pablo Casals JS Bach, Pau et Enric Casals, Lluis Millet, chansons populaires catalanes.
Ensemble vocal Canigó.
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57 Avenue de la Rotja Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Tribute to Pablo Casals: J. S. Bach, Pau and Enric Casals, Lluis Millet, Catalan folk songs.
Canigó Vocal Ensemble.
L’événement CONCERT HOMMAGE À PABLO CASALS Fuilla a été mis à jour le 2026-07-24 par OTI CONFLENT CANIGO
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