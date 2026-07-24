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CONCERT HOMMAGE À PABLO CASALS Fuilla

dimanche 9 août 2026 · Fuilla

CONCERT HOMMAGE À PABLO CASALS Fuilla

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
57 Avenue de la Rotja
Ville
66820 Fuilla
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Fuilla

CONCERT HOMMAGE À PABLO CASALS

57 Avenue de la Rotja Fuilla Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Hommage à Pablo Casals JS Bach, Pau et Enric Casals, Lluis Millet, chansons populaires catalanes.
Ensemble vocal Canigó.
  .

57 Avenue de la Rotja Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

Tribute to Pablo Casals: J. S. Bach, Pau and Enric Casals, Lluis Millet, Catalan folk songs.
Canigó Vocal Ensemble.

L’événement CONCERT HOMMAGE À PABLO CASALS Fuilla a été mis à jour le 2026-07-24 par OTI CONFLENT CANIGO

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