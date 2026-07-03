FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla
jeudi 6 août 2026 · Fuilla
Informations pratiques
Fuilla
FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE
Fuilla Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 11:30:00
fin : 2026-08-06 20:00:00
Date(s) :
2026-08-06
11h30 13h Chant Gospel avec Éric, Fuilla; 17h Marché Gourmand de la vallée de la Rotjà animé par Zébu (chansons loufoques & poétiques) gratuit Jardin de la Mairie, Fuilla; 20h Bal trad avec ”Camille en Bal” gratuit buvette, restauration Jardin de la Mairie, Fuilla
.
Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 62 37 11 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
11:30 a.m. 1:00 p.m. Gospel singing with %C9ric, Fuilla; 5:00 p.m. “Marché Gourmand” of the Rotjé Valley, hosted by Zébu (whimsical & poetic songs)—free—Town Hall Garden, Fuilla; 8:00 PM Traditional dance with “Camille en Bal”—free; refreshments and food available in the Town Hall Garden, Fuilla
L’événement FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI CONFLENT CANIGO
À voir aussi à Fuilla (Pyrénées-Orientales)
- FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Sahorre 1 août 2026
- FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla 4 août 2026
- FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla 5 août 2026
- PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Fuilla 6 août 2026
- FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla 7 août 2026