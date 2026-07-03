Informations pratiques

Fuilla

FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE

Fuilla Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 08:00:00

fin : 2026-08-05 20:45:00

Date(s) :

2026-08-05

08h 17h Randonnée aux Sources du Mantet dans la réserve naturelle avec Mirabelle, 09h30 15h Balade et découverte des vestiges antiques autour de Fuilla avec Jean, 20h45 Concert Airs d’opéras et mélodies Carla Orif (soprane) & Kim Bernard (piano) libre participation Eglise Sainte Eulalie de Fuilla

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Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 62 37 11 19

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English :

8:00 a.m. 5:00 p.m. Hike to the Sources du Mantet in the nature reserve with Mirabelle, 9:30 a.m. 3:00 p.m. Walk and tour of ancient ruins around Fuilla with Jean, 8:45 p.m. Concert: Opera arias and melodies by Carla Orif (soprano) & Kim Bernard (piano); donations welcome at Sainte Eulalie Church in Fuilla

L’événement FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI CONFLENT CANIGO