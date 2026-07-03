FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla
mercredi 5 août 2026 · Fuilla
Informations pratiques
Fuilla
FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE
Fuilla Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 08:00:00
fin : 2026-08-05 20:45:00
Date(s) :
2026-08-05
08h 17h Randonnée aux Sources du Mantet dans la réserve naturelle avec Mirabelle, 09h30 15h Balade et découverte des vestiges antiques autour de Fuilla avec Jean, 20h45 Concert Airs d’opéras et mélodies Carla Orif (soprane) & Kim Bernard (piano) libre participation Eglise Sainte Eulalie de Fuilla
.
Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 62 37 11 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
8:00 a.m. 5:00 p.m. Hike to the Sources du Mantet in the nature reserve with Mirabelle, 9:30 a.m. 3:00 p.m. Walk and tour of ancient ruins around Fuilla with Jean, 8:45 p.m. Concert: Opera arias and melodies by Carla Orif (soprano) & Kim Bernard (piano); donations welcome at Sainte Eulalie Church in Fuilla
L’événement FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI CONFLENT CANIGO
À voir aussi à Fuilla (Pyrénées-Orientales)
- FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Sahorre 1 août 2026
- FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla 4 août 2026
- PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Fuilla 6 août 2026
- FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla 7 août 2026
- FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla 8 août 2026