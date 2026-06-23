PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Fuilla
PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Fuilla jeudi 6 août 2026.
Fuilla
PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA
Fuilla Fuilla Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 17:00:00
fin : 2026-08-06 20:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Zébu (chansons loufoques et poétiques)
Buvette, restauration et concert à 20h avec le 19ème festival musique et nature
Camille en bal (bal folk)
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Fuilla Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 12 53 89
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English :
Z%E9bu (whimsical and poetic songs)
Refreshments, food, and a concert at 8 p.m. as part of the 19%E8th Music and Nature Festival
Camille en bal (folk dance)
L’événement PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Fuilla a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO
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