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PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Fuilla

PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Fuilla

PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Fuilla jeudi 6 août 2026.

Adresse
Fuilla
Ville
66820 Fuilla
Département
Pyrénées-Orientales
Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Fuilla

PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA

Fuilla Fuilla Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 17:00:00
fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Zébu (chansons loufoques et poétiques)
Buvette, restauration et concert à 20h avec le 19ème festival musique et nature
Camille en bal (bal folk)
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Fuilla Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 12 53 89 

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English :

Z%E9bu (whimsical and poetic songs)
Refreshments, food, and a concert at 8 p.m. as part of the 19%E8th Music and Nature Festival
Camille en bal (folk dance)

L’événement PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Fuilla a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO

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