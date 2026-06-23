Fuilla

PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA

Fuilla Fuilla Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 17:00:00

fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Zébu (chansons loufoques et poétiques)

Buvette, restauration et concert à 20h avec le 19ème festival musique et nature

Camille en bal (bal folk)

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Fuilla Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 12 53 89

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English :

Z%E9bu (whimsical and poetic songs)

Refreshments, food, and a concert at 8 p.m. as part of the 19%E8th Music and Nature Festival

Camille en bal (folk dance)

L’événement PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Fuilla a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO