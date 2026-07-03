FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla
vendredi 7 août 2026 · Fuilla
Informations pratiques
Fuilla
FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE
Fuilla Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:30:00
fin : 2026-08-07 20:45:00
Date(s) :
2026-08-07
09h30 11h Do-In avec Patrick, Fuilla; 11h30 13h Chant Gospel avec Éric, Fuilla; 16h 18h Conférence spiruline “Chant de l’eau” avec Cédric, gratuit Mairie Fuilla; 20h45 Présentation de l’atelier Chant Gospel suivi des “Douces cordes”, Église Sainte Eulalie de Fuilla
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Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 62 37 11 19
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English :
9:30 a.m. 11:00 a.m. Do-In with Patrick, Fuilla; 11:30 a.m. 1:00 p.m. Gospel Singing with %C9ric, Fuilla; 4:00 p.m. 6:00 p.m. Lecture: Spirulina? Song of Water with Cédric, free at Fuilla Town Hall; 8:45 p.m. Presentation of the Gospel Singing workshop followed by Douces cordes, at Sainte Eulalie Church in Fuilla
L’événement FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI CONFLENT CANIGO
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