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AGENDA · Fuilla

FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla

mardi 4 août 2026 · Fuilla

FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
66820 Fuilla
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
Participation libre

Fuilla

FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE

Fuilla Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:30:00
fin : 2026-08-04 18:30:00

Date(s) :
2026-08-04

09h30 10h30 Feng Shui traditionnel avec Isabelle, Fuilla; 09h30 11h Improvisation théâtrale avec Nicole, Fuilla; 11h30 13h Chant Gospel avec Éric, Fuilla; 16h 18h Mind-Walk, marche en pleine conscience avec Lianne, Py, 18h30 Duo Iwasa handpan, guitare, musique du monde, Eglise de Py
  .

Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 62 37 11 19 

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English :

9:30 a.m. 10:30 a.m. Traditional Feng Shui with Isabelle, Fuilla; 9:30 a.m. 11:00 a.m. Theater Improvisation with Nicole, Fuilla; 11:30 a.m. 1:00 p.m. Gospel Singing with %C9ric, Fuilla; 4:00 p.m. 6:00 p.m. Mind-Walk, mindful walking with Lianne, Py; 6:30 p.m. Duo Iwasa: handpan, guitar, world music, Py Church

L’événement FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI CONFLENT CANIGO

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