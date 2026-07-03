FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla
mardi 4 août 2026 · Fuilla
Informations pratiques
Fuilla
FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE
Fuilla Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:30:00
fin : 2026-08-04 18:30:00
Date(s) :
2026-08-04
09h30 10h30 Feng Shui traditionnel avec Isabelle, Fuilla; 09h30 11h Improvisation théâtrale avec Nicole, Fuilla; 11h30 13h Chant Gospel avec Éric, Fuilla; 16h 18h Mind-Walk, marche en pleine conscience avec Lianne, Py, 18h30 Duo Iwasa handpan, guitare, musique du monde, Eglise de Py
.
Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 62 37 11 19
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English :
9:30 a.m. 10:30 a.m. Traditional Feng Shui with Isabelle, Fuilla; 9:30 a.m. 11:00 a.m. Theater Improvisation with Nicole, Fuilla; 11:30 a.m. 1:00 p.m. Gospel Singing with %C9ric, Fuilla; 4:00 p.m. 6:00 p.m. Mind-Walk, mindful walking with Lianne, Py; 6:30 p.m. Duo Iwasa: handpan, guitar, world music, Py Church
L’événement FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI CONFLENT CANIGO
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