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Concert-hommage à Pau Casals Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris

Concert-hommage à Pau Casals Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris

Concert-hommage à Pau Casals Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Amphithéâtre Richelieu - Sorbonne

Adresse : 17 rue de la Sorbonne

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Ce concert (piano et violoncelle) lui rend hommage.

Organisé par le Centre d’études catalanes, en partenariat avec l’Institut Ramon Llull, l’Association pour la Promotion de la Culture Catalane à Paris (APCCP), la Fundació Pau Casals et la Délégation du Gouvernement de Catalogne en France. Avec le soutien de la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

L’année 2026 marquera le 150e anniversaire de la naissance de Pau Casals, l’une des figures les plus universelles de la culture catalane et une référence incontournable de la musique du XXe siècle.
Le jeudi 21 mai 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-21T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T20:30:00+02:00

Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne 17 rue de la Sorbonne  75005 Paris


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