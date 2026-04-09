Concert-hommage à Pau Casals Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris

Ce concert (piano et violoncelle) lui rend hommage.

Organisé par le Centre d’études catalanes, en partenariat avec l’Institut Ramon Llull, l’Association pour la Promotion de la Culture Catalane à Paris (APCCP), la Fundació Pau Casals et la Délégation du Gouvernement de Catalogne en France. Avec le soutien de la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

L’année 2026 marquera le 150e anniversaire de la naissance de Pau Casals, l’une des figures les plus universelles de la culture catalane et une référence incontournable de la musique du XXe siècle.

Le jeudi 21 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-21T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T20:30:00+02:00

Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris



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