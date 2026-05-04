Spectacle – Bomokeurs Ft. Mustafa Naham Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS

Le 21 mai 2026 à 19h – Théâtre du Centre Paris Anim’ Beaujon (Paris 8e)

Les Bomokeurs sont nés d’un éclat de rire entre deux vocalises, un soir dans l’Est parisien. Depuis, les rires se sont transformés en une énergie contagieuse, une explosion de voix et un groove qui accroche les cœurs. Notre cheffe de chœur, magicienne des harmonies, tisse des arrangements sur mesure pour que chaque morceau vibre autrement. Gospel, pop, variété… On réinvente, on bouscule, on électrise.

Notre mission ? Transformer n’importe quel lieu en feu d’artifice sonore. Parce qu’une chorale, ce n’est pas juste des voix qui s’élèvent. C’est une onde qui soulève.

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Un concert de la chorale Bomokeurs

Avec le chanteur Mustafa Naham

Chefs de choeur : Angélique de Bellefon & Loïc Bontemps

Soliste : Mustafa Naham

Pianiste : Théo Cartier

Guitariste : Soria

Plus d’informations

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Une soirée FEATURING chorale et musique Wolof au sommet (ft. Mustafa Naham), le tout dans une magnifique salle de concert.

Le jeudi 21 mai 2026

de 20h00 à 22h00

payant

De 13 à 11 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-22T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T20:00:00+02:00_2026-05-21T22:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/bomokeurs-ft-mustafa-naham/ +33153530699 info@ebeaujon.org



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