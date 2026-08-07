Concert Horizon Part en Live! rue Jacques Prévert Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Concert Horizon Part en Live!

rue Jacques Prévert Horizon Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 19:00:00

fin : 2027-01-23 23:00:00

Date(s) :

2027-01-23

3 concerts pour une soirée placée sous le signe de la pop, du rock et du folk: Scardanelli et Sophie, La Raymonde et les Gaillards d’en Face.

Buvette sur place .

rue Jacques Prévert Horizon Saint-Brieuc 22960 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 30 30

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English :

L’événement Concert Horizon Part en Live! Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-08-01 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme