Concert Horizon Part en Live! rue Jacques Prévert Saint-Brieuc
samedi 23 janvier 2027 · rue Jacques Prévert · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Concert Horizon Part en Live!
rue Jacques Prévert Horizon Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 19:00:00
fin : 2027-01-23 23:00:00
Date(s) :
2027-01-23
3 concerts pour une soirée placée sous le signe de la pop, du rock et du folk: Scardanelli et Sophie, La Raymonde et les Gaillards d’en Face.
Buvette sur place .
rue Jacques Prévert Horizon Saint-Brieuc 22960 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 30 30
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English :
L’événement Concert Horizon Part en Live! Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-08-01 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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