Concert Hortense Cartier -Bresson Piano en Valois 2026 Conservatoire Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Concert Hortense Cartier -Bresson Piano en Valois 2026

Conservatoire 3 place Henri Dunant Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10 13:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Master Class publique avec Hortense Cartier Bresson. Assister à une masterclass publique de Hortense Cartier-Bresson, c’est entrer dans l’intimité du travail d’une immense interprète et pédagogue du piano.

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Conservatoire 3 place Henri Dunant Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr

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English :

Public Master Class with Hortense Cartier-Bresson. Attending a public master class by Hortense Cartier-Bresson is like gaining an intimate glimpse into the work of a truly great pianist and teacher.

L’événement Concert Hortense Cartier -Bresson Piano en Valois 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême