Concert Hortense Cartier -Bresson Piano en Valois 2026 Conservatoire Angoulême
samedi 10 octobre 2026 · Conservatoire · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Concert Hortense Cartier -Bresson Piano en Valois 2026
Conservatoire 3 place Henri Dunant Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 13:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Master Class publique avec Hortense Cartier Bresson. Assister à une masterclass publique de Hortense Cartier-Bresson, c’est entrer dans l’intimité du travail d’une immense interprète et pédagogue du piano.
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Conservatoire 3 place Henri Dunant Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr
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English :
Public Master Class with Hortense Cartier-Bresson. Attending a public master class by Hortense Cartier-Bresson is like gaining an intimate glimpse into the work of a truly great pianist and teacher.
L’événement Concert Hortense Cartier -Bresson Piano en Valois 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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