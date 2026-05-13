Concert Hubert-Félix Thiéfaine CS 81144 Montluçon
Concert Hubert-Félix Thiéfaine CS 81144 Montluçon samedi 10 octobre 2026.
Montluçon
Concert Hubert-Félix Thiéfaine
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier
Tarif : 52 – 52 – EUR
catégorie 2
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Artiste inclassable, capable de remplir les plus grandes salles sans compromis, Hubert Félix Thiéfaine s’est imposé depuis les années 70 comme une figure incontournable de la scène musicale française.
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CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com
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English :
Hubert Félix Thiéfaine is an unclassifiable artist, capable of filling the largest venues without compromise. Since the 70s, he has established himself as a key figure on the French music scene.
L’événement Concert Hubert-Félix Thiéfaine Montluçon a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme
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