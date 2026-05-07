Capdenac-Gare

Concert Hugo Diaz Quartet

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : 13 – 13 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Dans le cadre du festival Nuits et Jours de Querbes

Avec des débuts remarqués sur la scène jazz nationale française, Hugo Diaz s’impose aujourd’hui comme l’une des figures émergentes du saxophone soprano. Entre jazz, réminiscences classiques et élans pop, la musique de son quartet coule comme un fleuve. Parfois calme et limpide, parfois agitée de remous et de rapides, elle suit le fil d’un récit sensible et profondément mélodique.

Hugo diaz saxophone soprano

Vladimir Torres contrebasse

Louis Cahen batterie

Alexandre Cahen piano

https://www.youtube.com .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82

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English :

As part of the Nuits et Jours de Querbes festival

L’événement Concert Hugo Diaz Quartet Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)