Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Hugo Diaz Quartet Capdenac-Gare

Concert Hugo Diaz Quartet Capdenac-Gare

Concert Hugo Diaz Quartet Capdenac-Gare samedi 1 août 2026.

Ville : 12700 Capdenac-Gare

Département : Aveyron

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Tarif : 13 13 16 Tarif de base plein tarif

Capdenac-Gare

Concert Hugo Diaz Quartet

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : 13 – 13 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Dans le cadre du festival Nuits et Jours de Querbes
Avec des débuts remarqués sur la scène jazz nationale française, Hugo Diaz s’impose aujourd’hui comme l’une des figures émergentes du saxophone soprano. Entre jazz, réminiscences classiques et élans pop, la musique de son quartet coule comme un fleuve. Parfois calme et limpide, parfois agitée de remous et de rapides, elle suit le fil d’un récit sensible et profondément mélodique.
Hugo diaz saxophone soprano
Vladimir Torres contrebasse
Louis Cahen batterie
Alexandre Cahen piano
https://www.youtube.com   .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Nuits et Jours de Querbes festival

L’événement Concert Hugo Diaz Quartet Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Capdenac-Gare (Aveyron)