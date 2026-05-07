Concert Hugo Diaz Quartet Capdenac-Gare
Concert Hugo Diaz Quartet Capdenac-Gare samedi 1 août 2026.
Capdenac-Gare
Concert Hugo Diaz Quartet
Capdenac-Gare Aveyron
Tarif : 13 – 13 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Dans le cadre du festival Nuits et Jours de Querbes
Avec des débuts remarqués sur la scène jazz nationale française, Hugo Diaz s’impose aujourd’hui comme l’une des figures émergentes du saxophone soprano. Entre jazz, réminiscences classiques et élans pop, la musique de son quartet coule comme un fleuve. Parfois calme et limpide, parfois agitée de remous et de rapides, elle suit le fil d’un récit sensible et profondément mélodique.
Hugo diaz saxophone soprano
Vladimir Torres contrebasse
Louis Cahen batterie
Alexandre Cahen piano
https://www.youtube.com .
Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82
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English :
As part of the Nuits et Jours de Querbes festival
L’événement Concert Hugo Diaz Quartet Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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