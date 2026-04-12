Méobecq

Concert huSTLe

35 route de Buzançais Méobecq Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Caro et Tom du Brenne Bar accueille un concert Live Reggae Music.

Riche d’un fort héritage de la culture reggae et de son histoire, de ses différents courants, huSTLe puise son inspiration dans la société d’aujourd’hui pour distiller un reggae singulier aux multiples ambiances, tel une invitation au voyage et à philosopher, ni trop, ni pas assez. .

35 route de Buzançais Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 43 14 brennebar@gmail.com

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English :

Caro and Tom from Le Brenne Bar welcome Back and Forth, Le BRENNE BAR’s darling Indie Folk Celeste trio.

L’événement Concert huSTLe Méobecq a été mis à jour le 2026-04-12 par Destination Brenne