Concert huSTLe Méobecq
Concert huSTLe Méobecq samedi 30 mai 2026.
Méobecq
Concert huSTLe
35 route de Buzançais Méobecq Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Caro et Tom du Brenne Bar accueille un concert Live Reggae Music.
Riche d’un fort héritage de la culture reggae et de son histoire, de ses différents courants, huSTLe puise son inspiration dans la société d’aujourd’hui pour distiller un reggae singulier aux multiples ambiances, tel une invitation au voyage et à philosopher, ni trop, ni pas assez. .
35 route de Buzançais Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 43 14 brennebar@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Caro and Tom from Le Brenne Bar welcome Back and Forth, Le BRENNE BAR’s darling Indie Folk Celeste trio.
L’événement Concert huSTLe Méobecq a été mis à jour le 2026-04-12 par Destination Brenne
À voir aussi à Méobecq (Indre)
- Balade à pied n°40 Histoire de Brenne Méobecq Indre 1 mai 2026
- Balade à pied n°31 De l’étang aux mares de Ratz Méobecq Indre 1 mai 2026
- La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du Moulin de Baratte Méobecq Indre 1 mai 2026
- Balade à pied n°7 Étangs, forêts et buttons Méobecq Indre 1 mai 2026
- Marché de village et randonnée pédestre Méobecq 1 mai 2026