Concert I MESSAGERI Voix et Musique de Corse place Barthélémy Rouen
lundi 21 septembre 2026 · place Barthélémy · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Concert I MESSAGERI Voix et Musique de Corse
place Barthélémy Eglise Saint-Maclou Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 20:00:00
fin : 2026-09-21 21:30:00
Date(s) :
2026-09-21
Lundi 21 septembre 2026 un concert unique dans un lieu exceptionnel ! I Messageri fera résonner l’âme de la Corse à travers des chants puissants, des harmonies envoûtantes et une musique profondément authentique dans le cadre majestueux de l’Eglise Saint-Maclou.
Points clés
Entre tradition insulaire et influences contemporaines
Concert unique à Rouen
Voyage musical riche en émotions, en partage et en poésie
Fondé en 1996 par les frères Fabrice et Jean-Michel Andreani, I Messageri s’est imposé comme l’un des groupes incontournables de la scène corse. Avec cinq albums à son actif et des centaines de concerts à travers l’Europe, le groupe séduit par la force de ses textes et la richesse de ses compositions.
Entourés de musiciens talentueux, les artistes chantent une Corse moderne, fière de ses racines et ouverte sur le monde. Leurs voix se répondent avec intensité tandis que les mélodies mêlent traditions méditerranéennes, sonorités actuelles et influences venues d’ailleurs.
Catégorie unique assis placement libre .
place Barthélémy Eglise Saint-Maclou Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com
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English : Concert I MESSAGERI Voix et Musique de Corse
L’événement Concert I MESSAGERI Voix et Musique de Corse Rouen a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Rouen tourisme
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