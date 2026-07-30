CONCERT IBEYI + Première partie La Lune des Pirates Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT IBEYI + Première partie La Lune des Pirates

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

IBEYI + Première partie

SAM. 7 NOVEMBRE 2026

20:00

INDIE / R&B / POP-SOUL

Ibeyi, duo formé par les jumelles Lisa-Kaindé et Naomi Diaz, artistes franco-cubaines qui marque depuis 2015 la scène musicale avec une signature singulière, entre indie R&B, pop et influences hip hop.

Révélées par leur premier album éponyme chez XL Recordings, elles imposent d’emblée une esthétique forte production épurée, voix habitées, textures vocales entremêlées, et un lien subtil avec leurs racines, notamment à travers l’usage de la langue yoruba. Leur second album Ash (2017) élargit encore leur spectre sonore et politique, mêlant électronique et rythmes urbains. En 2022, Spell 31 confirme leur capacité à créer une musique introspective, résolument actuelle, à la fois intime et universelle.

Aujourd’hui, elles posent les touches finales à leur quatrième album, en cours de création entre Paris, Londres, New York et Los Angeles. Ibeyi, c’est aussi une présence scénique magnétique, une complicité évidente, et une manière unique de faire résonner le passé dans un langage profondément moderne. Sur scène, elles nous invitent à une expérience immersive, à la fois puissante et sensible.

IBEYI + Première partie

SAM. 7 NOVEMBRE 2026

20:00

INDIE / R&B / POP-SOUL

Ibeyi, duo formé par les jumelles Lisa-Kaindé et Naomi Diaz, artistes franco-cubaines qui marque depuis 2015 la scène musicale avec une signature singulière, entre indie R&B, pop et influences hip hop.

Révélées par leur premier album éponyme chez XL Recordings, elles imposent d’emblée une esthétique forte production épurée, voix habitées, textures vocales entremêlées, et un lien subtil avec leurs racines, notamment à travers l’usage de la langue yoruba. Leur second album Ash (2017) élargit encore leur spectre sonore et politique, mêlant électronique et rythmes urbains. En 2022, Spell 31 confirme leur capacité à créer une musique introspective, résolument actuelle, à la fois intime et universelle.

Aujourd’hui, elles posent les touches finales à leur quatrième album, en cours de création entre Paris, Londres, New York et Los Angeles. Ibeyi, c’est aussi une présence scénique magnétique, une complicité évidente, et une manière unique de faire résonner le passé dans un langage profondément moderne. Sur scène, elles nous invitent à une expérience immersive, à la fois puissante et sensible. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

IBEYI + Opening Act

SAT, NOVEMBER 7, 2026

8:00 PM

INDIE / R&B / POP-SOUL

Ibeyi, a duo formed by twins Lisa-Kaindé and Naomi Diaz, are Franco-Cuban artists who have been making their mark on the music scene since 2015 with a unique sound that blends indie R&B, pop, and hip-hop influences.

Having made their debut with their self-titled debut album on XL Recordings, they immediately established a strong aesthetic: refined production, distinctive vocals, interwoven vocal textures, and a subtle connection to their roots, particularly through the use of the Yoruba language. Their second album, *Ash* (2017), further broadens their sonic and political spectrum, blending electronic music with urban rhythms. In 2022, Spell 31 reaffirmed their ability to create introspective, resolutely contemporary music that is both intimate and universal.

Today, they are putting the finishing touches on their fourth album, currently in production across Paris, London, New York, and Los Angeles. Ibeyi is also known for their magnetic stage presence, their obvious chemistry, and a unique way of echoing the past through a profoundly modern language. On stage, they invite us to an immersive experience that is both powerful and sensitive.

L’événement CONCERT IBEYI + Première partie La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS