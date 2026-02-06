Concert I’d like to be in America Conservatoire André Messager Montluçon
Concert I’d like to be in America
Conservatoire André Messager 11 avenue de l'Europe Montluçon Allier
2026-03-13 20:00:00
2026-03-13
L'atelier polyphonique et l'ensemble vocal Voix de Femmes proposent un voyage dans le monde des comédies musicales américaines (Bernstein, Gershwin, Cole Porter)…
+33 4 70 02 27 49
English :
The polyphonic workshop and the Voix de Femmes vocal ensemble offer a journey into the world of American musicals (Bernstein, Gershwin, Cole Porter)…
