Informations pratiques

Collonges-la-Rouge

Concert Il était une fois ensemble vocal de Rouen

Eglise Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Les chœurs de Rouen sont 35 chanteurs, dans un répertoire proposant des pièces contemporaines mises en regard avec des œuvres du 17eme siècle. Autour d’un grand axe la narration. 6 histoires vous seront chantées dans un tissu polyphonique remarquable. Entre autres grands compositeurs Marc-Antoine Charpentier, Eric Whitacre, Henry Purcell .

Eglise Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 41 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Il était une fois ensemble vocal de Rouen

L’événement Concert Il était une fois ensemble vocal de Rouen Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-07-11 par Corrèze Tourisme