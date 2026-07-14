Concert Il était une fois ensemble vocal de Rouen Collonges-la-Rouge
jeudi 16 juillet 2026 · Collonges-la-Rouge
Informations pratiques
Collonges-la-Rouge
Concert Il était une fois ensemble vocal de Rouen
Eglise Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Les chœurs de Rouen sont 35 chanteurs, dans un répertoire proposant des pièces contemporaines mises en regard avec des œuvres du 17eme siècle. Autour d’un grand axe la narration. 6 histoires vous seront chantées dans un tissu polyphonique remarquable. Entre autres grands compositeurs Marc-Antoine Charpentier, Eric Whitacre, Henry Purcell .
Eglise Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 41 09
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English : Concert Il était une fois ensemble vocal de Rouen
L’événement Concert Il était une fois ensemble vocal de Rouen Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-07-11 par Corrèze Tourisme
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