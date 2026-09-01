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Concert Ilda Mas-de-Londres

samedi 19 septembre 2026 · Mas-de-Londres

Concert Ilda Mas-de-Londres

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Guinguette du Mas
Ville
34380 Mas-de-Londres
Département
Hérault
Tarif
5 5 5 Plein tarif

Mas-de-Londres

Concert Ilda

Guinguette du Mas Mas-de-Londres Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

ILDA dévoile un univers musical singulier et intimiste, où sa voix et quelques notes de guitare portent une poésie intense, invitant à un voyage à la croisée des mondes.
ILDA dévoile un projet chanson en solo, construit autour de sa voix et de quelques notes de
guitare, un ovni musical à l’économie de moyens invenƟve, porté par une poésie léchée et
intense qui nous invite au voyage, à la croisée des mondes.   .

Guinguette du Mas Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 34 81 26 09  contact@melandosaison.org

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English :

ILDA unveils a unique and intimate musical universe, where her voice and a few notes of guitar carry an intense poetry, inviting to a journey at the crossroads of worlds.

L’événement Concert Ilda Mas-de-Londres a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup

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