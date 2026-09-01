Concert Ilda Mas-de-Londres
samedi 19 septembre 2026 · Mas-de-Londres
Informations pratiques
Mas-de-Londres
Concert Ilda
Guinguette du Mas Mas-de-Londres Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
ILDA dévoile un univers musical singulier et intimiste, où sa voix et quelques notes de guitare portent une poésie intense, invitant à un voyage à la croisée des mondes.
ILDA dévoile un projet chanson en solo, construit autour de sa voix et de quelques notes de
guitare, un ovni musical à l’économie de moyens invenƟve, porté par une poésie léchée et
intense qui nous invite au voyage, à la croisée des mondes. .
Guinguette du Mas Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 34 81 26 09 contact@melandosaison.org
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English :
ILDA unveils a unique and intimate musical universe, where her voice and a few notes of guitar carry an intense poetry, inviting to a journey at the crossroads of worlds.
L’événement Concert Ilda Mas-de-Londres a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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